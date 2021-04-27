С 1 июля на границе будут дезинфицировать автомобили и автобусы

Указом президента с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» запланирован эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Документ направлен на предотвращение распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных, сказано в пояснении к решению.