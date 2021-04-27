Под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей. Фото: УВД Минского облисполкома





В субботу, 24 апреля, на 20 километре трассы МЗ Минск – Витебск около деревни Марьяливо Минского района произошло ДТП. Автомобиль «Опель» выехал на разделительную полосу, врезался в дорожное ограждение, а после – в ферму дорожных знаков, пишет kp.by. В результате случившегося погиб отец троих детей 34-летний Артем Казакевич.





По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.





- Артем строил дом и подвозил своих строителей в Минске. В результате случившегося погиб Артем и один из строителей. Выжил строитель, который сидел на заднем сидении. Артем никогда не был гонщиком. Мы все в шоке от произошедшего, - рассказал изданию «Наша нiва» коллега Казакевича.





Под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей. Фото: УВД Минского облисполкома





По словам коллеги, Артем характеризовался положительно – многодетный отец, верующий.





- Он работал начальником отдела метрологии и валидации. Отзывчивый, добрый, честный…,- добавил коллега.





Родом Казакевич из Друи. У него осталось трое детей.















