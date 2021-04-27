



При этом мужчины выражают больше готовности сделать прививку, чем женщины.





Главным аргументом против вакцинации у белорусов является страх побочных эффектов - его выразили 26% респондентов, пишет thinktanks.by. 11% опрошенных заявили, что не доверяют вакцинации и 10% считают, что по вакцине недостаточно информации и она мало изучена.





«Это результат неудачной истории коммуникаций государства и общества по вопросу эпидемии коронавируса, результатом которой, в частности, стало недоверие к информации по числу заболевших. Люди переносят это недоверие и на информацию о вакцинации, и на информацию об эффективности вакцин – то есть на ключевые факторы при принятии решения о том, стоит ли сделать прививку», - сказал в интервью Thinktanks.by руководитель проектов SATIO Филипп Биканов.





По его мнению, с этой точки зрения интересно посмотреть на ту часть опроса, где выяснялось, какой из вакцин больше доверяют белорусы. «По доверию к Спутнику V, который производится в России, ответы позитивные, а по белорусскому Спутнику – негативные, хотя это, по сути, та же российская вакцина, которая разливается на белорусском заводе. Такое отношение - следствие того, как Минздрав коммуницирует, как доносит информацию о ситуации с COVID-19 в стране», - отметил эксперт.





Результаты опроса также выявили, что доверие к вакцинации в Беларуси значительно ниже, чем в других странах, в том числе, чем в России, США, Мексике, Японии, Италии и Южной Африке.





Какими могут быть последствия недоверия белорусов к вакцинации? «С медицинской точки зрения мне сложно ответить на этот вопрос. Но с обывательской точки зрения – чем скорее мы все привьемся, тем скорее все это закончится. Недоверие может поставить под угрозу планы по массовой вакцинации населения. Люди не горят желанием прививаться и будут избегать этого по возможности. Замедление процесса вакцинации может привести к тому, что эпидемия будет затягиваться», - считает Филипп Биканов. По его мнению, изменить эту ситуацию может информационная и коммуникационная работа. «Мы выделили несколько групп, которые с особенным недоверием относятся к вакцине. Например, мы видим, что женщины хотят прививаться меньше, чем мужчины. Значит, именно с этими группами надо в первую очередь начать информационную работу», - говорит эксперт.