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Задержания в Минске: на 22.00 часа в списке было 7 человек

Незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" сообщает о точечных задержаниях в понедельник в Минске.

"С 17.00 26 апреля в Минске милиционеры начали останавливать людей, проверять рюкзаки и телефоны, останавливать автомобили. Также начались и точечные задержания", - говорится в сообщении на сайтецентра.

 

Правозащитники напомнили, что власти запретили традиционное шествие и митинг.

 

Фото: BelaPAN/Reuters, для иллюстрации материала


"Около 16.30 в центр Минска начали стягивать спецтехнику - водометы, автозаки, автобусы с силовиками", - рассказали в "Весне".

 

На 22.00 в списке правозащитного центра было 7 человек. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что предоставят информацию позже.

 

Как известно, Мингорисполком отказал оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха" в этом году. 
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