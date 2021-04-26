Задержания в Минске: на 22.00 часа в списке было 7 человек

"С 17.00 26 апреля в Минске милиционеры начали останавливать людей, проверять рюкзаки и телефоны, останавливать автомобили. Также начались и точечные задержания", - говорится в сообщении на сайтецентра.

Правозащитники напомнили, что власти запретили традиционное шествие и митинг.

Фото: BelaPAN/Reuters, для иллюстрации материала





"Около 16.30 в центр Минска начали стягивать спецтехнику - водометы, автозаки, автобусы с силовиками", - рассказали в "Весне".

На 22.00 в списке правозащитного центра было 7 человек. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что предоставят информацию позже.

Как известно, Мингорисполком отказал оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха" в этом году.