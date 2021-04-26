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WhatsApp получит новую функцию

В WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут более детально настроить исчезающие сообщения. Об этом говорится на сайте WABetaInfo.

По данным бета-тестеров приложения, разработчики мессенджера добавят возможность автоматически удалять сообщения через 24 часа после его отправки. По истечении этого срока послание исчезнет и у отправителя, и у получателя, пишет Лента.ру.

На данный момент пользователи WhatsApp уже имеют доступ к исчезающим сообщениям, однако сейчас они могут выбрать только одну опцию: удаление послания через семь дней.

Новая функция находится в стадии разработки, она станет доступна в одном из ближайших обновления для iOS, Android, десктопной и веб-версий.

Ранее бета-тестеры сообщили, что разработчики WhatsApp готовят долгожданную функцию, благодаря которой пользователи мессенджера смогут переносить историю чата между устройствами на платформах iOS и Android.
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