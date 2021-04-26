Какие дома пойдут под снос в центре Минска. Что предлагают взамен

Под снос пойдут здания в двух разных частях города – в районе Ульяновской-Белорусской, а также Логойского тракта, а в районе Сухарево-8 возведут новые объекты. Что построят на месте жилых домов и что об этом думают их жители, узнал Sputnik.

Большая реконструкция

Первый большой квартал в 34 гектара находится в границах улицы Ульяновской – реки Свислочь – железной дороги Минск–Борисов – улицы Свердлова. Здесь, согласно планам градостроителей, снесут 10 жилых домов – на переулке Круглый, 1, 3, 7, 9, 14; улице Ульяновской, 27/2; улице Белорусской, 6, 8, 10 12; а также здание автосалона Peugeot на Свердлова, 23, в котором в том числе находятся различные автомойки, мастерские и административные помещения. Среди коттеджей сохранят только здания двух диппредставительств – посольств Ливии и Молдовы (Белорусская 4 и 2 соответственно).





И хотя некоторые дома выглядят захудалыми и брошенными уже несколько лет, большинство из них – жилые. За забором виднеются благоустроенные огородики и клумбы – люди отсюда съезжать не собираются.





Владелец дома на переулке Круглый, 14 Александр рассказывает, что как такового извещения о сносе его жилища еще не было, обсуждений с жителями – тоже. По его словам, "пару лет назад шли разговоры, что снесут, но до сих пор все сносят и сносят".





"Раньше технологический университет (БГТУ – Sputnik) хотел здесь сносить, чтобы построить учебный корпус. Но ничем это не закончилось, потому что не было финансирования. Прислали бумажку наподобие опросника, хотим мы переехать или нет", – говорит он.





Мужчина поясняет, что под этим частным сектором лежит "какая-то серьезная коммуникационная развязка, есть подземный коллектор". И дополняет: переедет отсюда в том случае, если власти предложат привлекательный вариант по переселению.





Сам же Мингорисполком называет этот проект большой реконструкцией. На месте сноса появится многофункциональная застройка "с преимущественным размещением объектов общегородского значения". Власти также планируют провести реконструкцию территорий 4-го и 5-го общежитий БГТУ по Белорусской 9 и 21, а также построить университетский спортивный комплекс с бассейном. Освоение земли предполагает увеличение Ляховского сквера и создание новых парков на месте сноса двух усадебных домов по улице Белорусской, 39 и на пересечении улицы Проектируемой и Белорусской. Проектное население в этом районе составит 2750 человек, большинство из них – студенты БГТУ. Все это власти планируют сделать до 2025 года.

Севастопольский парк: масштабный снос

Логойский тракт – улица Волгоградская – улица Кутузова – улица Севастопольская – еще одна перспективная территория для минских градостроителей. В рамках ПДП к сносу планируется 74 дома. Сделать это и начать воздвижение интегрированной "многоквартирки" в районе тракта власти хотят к 2023 году.





Самая большая концентрация домов, предназначенная к сносу, находится на пересечении Волгоградской и Новгородской. На месте двухэтажек появится многоквартирная жилая застройка со встроенными на первых этажах общественными объектами. А в перспективе население района увеличится с существующих 5 до 8 тысяч человек.





…В доме на Волгоградской, 82 из 18 квартир в "живых" осталось 6. Большинство жильцов съехали отсюда еще несколько лет назад.





Сейчас здание, которое вряд ли когда-либо видело ремонт, выглядит не очень презентабельно: окна заколочены фанерой, балконные плиты треснули и готовы рухнуть в любой момент, а от бездействия рук человеческих на них появилась какая-то растительность. Двери в подъезды открыты (домофонов здесь нет), внутри сыро и дурно пахнет. В углу – чей-то ночлег.





По словам жительницы одной из квартир, здания в районе уже давно облюбовали бомжи. Что касается сноса, комитет предупредил здешних жильцов о планируемом выселении.





"Сказали, что до августа трогать нас не будут. Но пока оптимизма мало: варианты с переездом предлагают не совсем равноценные. Сейчас у нас с мужем трехкомнатная квартира, а предлагают двушки или однушки на окраине города. Надеюсь, до августа что-нибудь найдем", – улыбается девушка.

Снос жилья: что власти обычно предлагают жителям?

Как правило, решение о сносе жилья и изъятии земельного участка принимает местный исполком или другой исполнительный или распорядительный орган власти. При сносе дома собственники имеют право на два вида компенсации: на денежную выплату или новое жилье. Это определено указом президента Беларуси от 2 февраля 2009 года №58 "О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд".





Деревянный дом с видом на стадион Динамо – на его месте власти планируют построить жилую многоэтажку

© SPUTNIK СТАНИСЛАВ ЛОБАТЫЙ





Новое жилье (как правило, это квартира) предоставляется из расчета не менее 15 квадратных метров на самого собственника и каждого зарегистрированного в сносимом жилище члена семьи. Важная ремарка: если сносимый дом, в котором прописаны один-два человека, больше по площади предоставляемой квартиры, выплачивается денежная разница. В таком случае государственные оценщики устанавливает рыночную стоимость сносимого жилья.





Если собственнику сносимого дома невозможно предоставить взамен одну квартиру типовых потребительских качеств не менее общей площади, ему могут дать несколько квартир типовых потребительских качеств.





По законодательству жилое помещение должно быть выделено в том же населенном пункте, где сносится, но не обязательно в том же районе.





Это еще не все

Не так давно стало известно, что в ближайшем будущем власти снесут усадебные кварталы в границах проспекта Дзержинского - улиц Окрестина – Пермская, улицы Гусовского - переулка Одоевского - переулка Снежный, улицы Аэродромная - Авакяна - Сенницкая - переулка Нефтяной, улицы Стасова - Землемерная - Фанипольская, улиц Орловская - Нововиленская - Щедрина - Гая, улицы Гало - Лукьяновича - Литературная - переулок Поселковый. Сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов на этих территориях.



