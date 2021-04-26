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Турция вводит полный локдаун

Уже в четверг все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных с МВД, будут закрыты, решили власти Турции.

Об этом заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал NTV.


"С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью", - сказал он. По словам Эрдогана, целью этих мер является "снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки", пишет ТАСС.
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