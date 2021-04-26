







Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.





"Мы сообщим нашим зарубежным партерам, что с 10 мая полностью прошедшие вакцинацию люди из 65 стран, границы с которыми мы недавно открыли, смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования на COVID-19 и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными носителями вируса", - цитирует агентство Cyprus News Agency Пердиоса.





В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли все государства-члены ЕС, Россия, Беларусь, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.





Уточняется, что привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V" также будет разрешен въезд в страну.





Напомним, ранее ограничения на въезд для граждан некоторых стран, в том числе Беларуси, отменили власти Черногории.