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Кипр с 10 мая разрешает въезд без ограничений для привившихся от COVID-19

Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию против коронавируса COVID-19.



Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

"Мы сообщим нашим зарубежным партерам, что с 10 мая полностью прошедшие вакцинацию люди из 65 стран, границы с которыми мы недавно открыли, смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования на COVID-19 и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными носителями вируса", - цитирует агентство Cyprus News Agency Пердиоса.

В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли все государства-члены ЕС, Россия, Беларусь, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.

Уточняется, что привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V" также будет разрешен въезд в страну. 

Напомним, ранее ограничения на въезд для граждан некоторых стран, в том числе Беларуси, отменили власти Черногории.
Источник: belmarket.by
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