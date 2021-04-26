+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Катастрофа на ЧАЭС: генсек ООН сделал заявление

В Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, 26 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал обращение по поводу годовщины катастрофы.

Он отметил усилия Украины, РФ и Беларуси по восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

"Эта годовщина (35-я годовщина аварии, - ред.) - повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения", - подчеркнул Гутерриш.

Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии "не должны быть забыты".

Генсек ООН подчеркнул, что после аварии ООН оказывает помощь гражданам, проживающим на прилегающих к ЧАЭС территориях. Так, например, с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с двух тысяч до 37 тысяч.

Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий взрыва.

"Нам удалось сдержать распространение радиации после Чернобыльской катастрофы благодаря совместным усилиям национальных правительств, научного сообщества, гражданского общества и других структур, которые работали ради общего блага. Все это дало нам опыт для реализуемых сегодня усилий по борьбе с пандемией COVID-19", - резюмировал глава международной организации.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]