Мининформ ограничил доступ сразу к 99 интернет-ресурсам
Как сообщают в пресс-центре Министерства информации Беларуси на этих интернет-ресурсах размещалась информация о наркотических средствах и психотропных веществах.
“В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 26 апреля 2021 года приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”, — передает пресс-служба ведомства.
15:45 26/04/2021
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