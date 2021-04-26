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Мининформ ограничил доступ сразу к 99 интернет-ресурсам

Как сообщают в пресс-центре Министерства информации Беларуси на этих интернет-ресурсах размещалась информация о наркотических средствах и психотропных веществах.

“В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 26 апреля 2021 года приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”, — передает пресс-служба ведомства.
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