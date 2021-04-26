Утром в редакцию « Сильных Новостей » поступило сообщение, что около школы № 37 стоит милиция и машина скорой помощи. Позже стало известно, что здание «заминировали».





В 14.30 о «минировании» сообщили также родители учеников из школы № 15. «Всех вывели и отправили домой», — рассказывают читатели.





Аналогичная ситуация и в школе №45. Около часа дня школьников вывели на улицу. По словам родителей, после того, как здание проверили, дети смогли забрать рюкзаки и отправились по домам. Ученики начальных классов, которых не смогли оперативно забрать родители, остались в продленке.





Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, сообщения о «взрывных устройствах» получили более десяти школ. На место прибыли экстренные службы, проводится эвакуация и проверочные мероприятия.





Напомним, в минувшую среду в Гомеле «заминировали» 18 школ. Все сообщения оказались ложными. Возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание по этой статье может достигать семи лет.