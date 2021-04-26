За поджог "Табакерки" в Жодино - три года усиленного режима

Дело рассматривал судья Иван Гришкевич, гособвинитель – помощник прокурора Дмитрий Ярошевич, передает , передает spring96.org





Согласно предъявленному обвинению, Лавкайтис 5 декабря, в период времени с 23.15 по 23.23 часов, находясь в общественном месте в г. Жодино, из хулиганских побуждений совершил умышленные действия, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества. Предварительно подготовил не менее чем в 4 пластиковых бутылках легковоспламеняющуюся горючую смесь, которой умышленно облил с тыльной стороны торговый киоск "Табакерка" и поджег, в результате чего произошло возгорание, повредившее имущество ЗАО "Энерго-Оил".





Лавкайтиса задержали сразу же,”Табакерку" потушили.





Тем самым был причинен материальный ущерб на общую сумму 341 рубль 12 копеек, что составило на момент совершения преступления 12,63 базовых величин.





Свою вину Сергей Лавкайтис признал полностью и раскаивается в совершенном.





Сегодня гособвинитель запросил для обвиняемого три года лишения свободы в колонии усиленного режима.





Адвокат заявил, что это преступление стало результатом оперативного эксперимента и попросил дать наказание без реального заключения.





Судья Гришкевич вынес приговор: три года лишения свободы в колонии усиленного режима.