Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске
В Минске прошла акция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. На нее вышли женщины с черными зонтиками.
Напомним, на традиционную акцию власти Минска разрешения не дали.
В Минском районе Малиновка прошел женский Чернобыльский шдях. Этот район называют "чернобыльским": после катастрофы на ЧАЭС здесь давали квартиры переселенцам из пострадавших от радиации районов Беларуси.
Акция была несанкционированной, но задержаний, как передает Свабода, не было.
14:34 26/04/2021
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