+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске

В Минске прошла акция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. На нее вышли женщины с черными зонтиками.

Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске
Напомним, на традиционную акцию власти Минска разрешения не дали.

В Минском районе Малиновка прошел женский Чернобыльский шдях. Этот район называют "чернобыльским": после катастрофы на ЧАЭС здесь давали квартиры переселенцам из пострадавших от радиации районов Беларуси.

Акция была несанкционированной, но задержаний, как передает Свабода, не было.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]