Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске

Напомним, на традиционную акцию власти Минска разрешения не дали.





В Минском районе Малиновка прошел женский Чернобыльский шдях. Этот район называют "чернобыльским": после катастрофы на ЧАЭС здесь давали квартиры переселенцам из пострадавших от радиации районов Беларуси.



