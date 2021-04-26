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Дело - времени? Минздрав заявил, что индийского штамма коронавируса пока нет в Беларуси

Многие специалисты считают эту разновидность Covid-19 одной из самых опасных.


Но в Беларуси пока не выявлено ни одного случая индийского штамма коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 
 
«Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пока что не выявили индийский штамм коронавируса.  В  РНПЦ организована постоянная  система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест», говорится в сообщении.

Кстати, для выявления новых штаммов вируса. в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, индийский, южноамериканский, японский). 
 
Специалисты отмечают, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует - это обычный биологический процесс.
Источник: blizko.by
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