

Но в Беларуси пока не выявлено ни одного случая индийского штамма коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пока что не выявили индийский штамм коронавируса. В РНПЦ организована постоянная система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест», говорится в сообщении.





Кстати, для выявления новых штаммов вируса. в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, индийский, южноамериканский, японский).

Специалисты отмечают, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует - это обычный биологический процесс.