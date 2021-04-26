Главреда Intex-press осудили за интервью с Тихановской

Поводом для разбирательства стало опубликованное на сайте 14 апреля интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года Светланой Тихановской.





Владимира Янукевича вызвали в суд как владельца сайта Intex-press , на котором была размещена электронная версия материала.









Его обвиняют в нарушении законодательства о СМИ — ч.5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.





Ему дали максимально возможное для физлица наказание — 20 базовых штрафа (580 рублей), пишет tut.by





Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч.4 ст. 23.5 (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Здесь грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать экономический суд Брестской области. Дата заседания пока не назначена.





Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).



