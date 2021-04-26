



– Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием, – сказал Лукашенко на митинге-реквиеме, на котором собрались десятки местных жителей.





Как отмечает правительственное агентство БЕЛТА, он «напомнил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС».





– Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени! …Мы отсюда не уйдем! Здесь будут жить люди, будут жить хорошо.



