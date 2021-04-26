Лукашенко и жители Брагина - массовое мероприятие без масок и социальной дистанции
В день 35-летия аварии на ЧАЭС белорусские правитель посещает городской поселок, в результате катастрофы на атомной электростанции из которого в чистые места были переселены более, 1,5 тысяч семей.
– Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием, – сказал Лукашенко на митинге-реквиеме, на котором собрались десятки местных жителей.
Как отмечает правительственное агентство БЕЛТА, он «напомнил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС».
– Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени! …Мы отсюда не уйдем! Здесь будут жить люди, будут жить хорошо.
Как отмечает Солидарность, на митинге как Лукашенко, так и его свита – были без масок. Как и, судя по кадрам, участники массового мероприятия разных возрастов.
11:36 26/04/2021
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