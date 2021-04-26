Молодой матери дали два года "домашней химии" за акцию в поддержку политзаключенных
Суд Центрального района 26 апреля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 33-летней минчанки Юлии Якубович.
здесь:Ее обвинили в блокировании дорог на Романовской Слободе в Минске 20 декабря и 3 января, за то, что девушка с группой людей дважды около минуты постояла на пешеходном переходе с флагами. "Минсктранс" ущерба не насчитал.
После задержания в конце января Юлию допрашивали в течение нескольких дней, во время следственных действий 2 февраля девушка потеряла сознание от истощения и обезвоживания — ее госпитализировали и поместили под капельницу.
Потом молодую мать посадили на два месяца под домашний арест.
На суде Юлия Якубович свою вину не признала.
Судья Виктория Шабуня наказала ее 2 годами "домашней химии" — именно такое наказание запросил прокурор Тимофей Ничипорук.
Подробности по делу читайте здесь
Источник: spring96.org
11:23 26/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение