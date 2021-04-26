Восемь фильмов о Чернобыле - для полного погружения в тему

15 апреля в прокат вышел фильм российского актера и режиссера Данилы Козловского «Чернобыль». Рассказываем о реакции кинокритиков на картину, а также вспоминаем другие фильмы о Чернобыле, в том числе сериалы и документальные ленты, пишет gazetaby.com









«Чернобыль» (2021)

















Главные роли в «Чернобыле» исполнили Данила Козловский и Оксана Акиньшина.





Продюсером фильма выступил Александр Роднянский, работавший над другим известным фильмом о чернобыльской катастрофе — «В субботу» режиссера Александра Миндадзе.





Российский кинокритик Антон Долин в своем видеоблоге на «Медузе» отмечает:





— Конечно, фильм «Чернобыль» все будут сравнивать с сериалом Крейга Мейзина и режиссера Йохана Ренка. Это выдающийся сериал, превзойти его невозможною. И главный плюс «Чернобыля» Козловского в том, что он не пытается превзойти этот сериал. Кино и сериал — разные формы.





По словам кинокритика, сериал показал зрителям, «как это могло случиться, и кто в этом виноват»:





— Мы понимаем, что виновата в этом бюрократическая советская система, которая дышит уже на ладан. Эту тему вы вообще не найдете в «Чернобыле» Данилы Козловского, в фильме, который сделан для большого экрана. И это главная, ключевая деталь.





Это очень эффектная и эмоциональная картина. Это история любви. Если хотите — модель «Титаника». Трагическая история любви на фоне глобальной катастрофы.





По мнению Долина, магия фильма Козловского заключается в том, что сыгранный им молодой пожарный Алексей Карпушин оказывается героем двух чернобыльских легенд: о молодом пожарном и его возлюбленной, а также о трех водолазах, вручную откачавших воду из реактора и спасших мир от более разрушительных последствий.





— Наверное, осознание того, что в реальности один человек не мог пережить такие испытания, и делает этот очень травматичный и местами страшный фильм все равно утешительным и спасительным.





Кинокритик Ярослав Забалуев в колонке на «Москвич MAG» называет фильм Козловского невнятной смесью жанров:





— Уже по беглому пересказу завязки можно увидеть, что «Чернобыль» пытается соединить в себе сразу несколько жанров. Это и фильм-катастрофа, и мелодрама, и драма о нравственном перерождении неплохого, но малодушного человека.





Каждый из вариантов драматургического развития имеет право на существование, однако картина два с лишним часа мечется между ними, не сформулировав ни по одному из направлений какого-то внятного высказывания.





Такая структура, наверное, подошла бы сериалу — большой форме, предполагающей многофигурные композиции. В полнометражном же формате получается жанровый и — что даже болезненней — эмоциональный винегрет.





«Чернобыль» (2019)













Нашумевший сериал Крейга Мейзина и Йохана Ренка основан на секретных правительственных документах и воспоминаниях непосредсвенных свидетелей трагедии.





«Узнай цену лжи» — слоган сериала, открывающего глаза зрителя на произошедшее в апреле 1986-го с первых минут. Главными героями сериала стали академик Валерий Легасов и зампред Совмина СССР Борис Щербина, оказавшиеся на передовой ликвидации последствий катастрофы.





Параллельная сюжетная линия повествует о трагической истории пожарного Василия Игнатенко и его жены Людмилы.





Сериал актуализовал тему Чернобыля спустя три десятилетия после катастрофы.





«Распад» (1990)













Картина режиссера Михаила Беликова стала первым художественным фильмом о чернобыльской катастрофе. В отличие от работы Мейзина и Ренка, фактически документальной в своей реалистичности, в фильме украинского режисера находится место и гротеску, и религиозным мотивам, подчеркивающим апокалиптичность описываемого события.





Главный герой «Распада» журналист Александр Журавлев (актер Сергей Шакуров) в дни чернобыльской трагедии переживает собственную драму — от измены жены до профессиональной глухоты редактора, не пожелавшего накануне Первомая портить настроение ужасающими репортажами с места события.





«В субботу» (2011)













Фильм Александра Миндадзе рассказывает о первых сутках с момента катастрофы. Комсомольский работник Валерий Кабыш случайно узнает о произошедшем на станции. Он оказывается перед выбором — спасать людей или выполнить приказ о недопущении паники.





— Мой фильм — это история не о чернобыльской аварии, а о расцвете жизни в минуту смертельной опасности... Вокруг постоянно что-то взрывают, сплошные природные и техногенные катаклизмы сыплются на нас со всех сторон — и, тем не менее, человек продолжает жить, продолжает чему-то радоваться, человеческое побеждает даже в минуту осознания обреченности. Это главное в моей картине, — рассказал режиссер об идее фильма на Берлинале-2011.





«Колокол Чернобыля» (1986)













Документальный фильм Роллана Сергиенко, снятый в первые месяцы после катастрофы. Его герои — сбрасывающие с крыши разрушенного реактора обломки графитовых стрежней солдаты, не желающие уезжать из зоны заражения сельчане, до последнего боровшиеся за жизни ликвидаторов врачи.





Авторы фильма с первых дней сталкивались с советской цензурой. Только настойчивость Элема Климова пробила дорогу «Колоколу Чернобыля» на фестиваль в Берлин.





«Сад надзеі» (2016)

Документальный фильм белорусского режиссера Леонида Миндлина, посвященный памяти создателя фонда «Детям Чернобыля» Геннадия Грушевого.

«Сад надзеі» был снят к 30-й годовщине Чернобыля. Грушевой не дожил до этой даты два года, он умер от лейкемии.

«Чернобыль. Хроника молчания» (2006)















Документальный фильм российского режиссера Виталия Манского, в котором снялись непосредственные участники и свидетели событий апреля 1986-го — от руководителей СССР Михаила Горбачева и Николая Рыжкова до рядовых сотрудников ЧАЭС и жителей Приняти.





«Сердце Чернобыля» (2003)









Документальная лента американского продюсера Мэриан Делео на протяжении двух лет снималась в наиболее пострадавших районах Беларуси.





В ней саму себя сыграла президент ирландского фонда «Детям Чернобыля» Ади Рош. В качестве ведущей в фильме снималась жена фронтмена U2 Элисон Хьюсон.





В 2004-м фильм номинировался на «Оскара».