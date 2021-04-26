"Была дана команда: творите любую дичь". Как белорусы безуспешно пытаются опротестовать действия силовиков во время протестов
"Им гарантировали безнаказанность". Белорусы жалуются на пытки силовиков, но ни одна жалоба не рассмотрена
Органы предварительного расследования Беларуси получили 4,6 тысячи жалоб о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли протесты после выборов в августе 2020 года.
Об этом говорится в информационной записке, которую получили представители ООН от белорусских властей. Едва ли хотя бы одна из этих жалоб была всерьез рассмотрена. С некоторыми пострадавшими, которым отказали в разбирательстве по закону, встретился корреспондент Настоящего времени Роман Васюкович.
Жительница Жодина Наиля Гусакова оказалась в больнице после мирной акции протеста еще в сентябре. Около городского торгового центра к демонстрантам подъехали сотрудники милиции – один из них ударил женщину по лицу. Удар был настолько сильный, что Наиля Гусакова упала на асфальт, а позже ей понадобилась медицинская помощь.
"Я даже не испугалась, потому что я не ожидала, – рассказывает Наиля. – То есть потом, когда меня кто-то вытянул, там была такая куча-мала! Наиля, ты нормально, нормально? Было такое состояние приглушенности. Когда уже были дома, где-то час, полтора прошло, – рассказывает Наиля. – Адреналин у меня сошел, и я почувствовала, что рука не сгибается, нога, и мы приняли решение пойти в больницу".
От силовиков в августе 2020 года досталось и минчанке Екатерине, которую задержали, когда она шла в магазин. Девушку отвезли в изолятор на Окрестина.
"Я шла в ГУМ, и мне перегородил дорогу кордон, – объясняет Екатерина – Сказали, что не положено ходить. Я спросила, что у нас: комендантский час в стране, война? Сказали, что просто нельзя. Я попросила позвать их старшего. Пришел старший, сказал, что ГУМ вообще не здесь. Я ему сказала, что ГУМ еще в войну здесь стоял. Он разозлился, схватил меня за шею и потащил в автобус. В автобусе били меня по голове".
Избили в автобусе и минчанина Сергея Мицука, который 11 августа оказался рядом с метро "Пушкинская". Без объяснения причин силовики задержали мужчину на автобусной остановке. "По какой-то причине руками заломали так, что я наклонился почти до земли, – говорит мужчина. – И там со стороны их товарищ с размаха ботинком в лицо ударил. Без разговоров, без ничего".
Отвечая на вопросы студентов Белорусского государственного университета в январе 2021 года, Александр Лукашенко сказал, что жалобы от пострадавших пишутся специально:
"Мы их рассматриваем, но их несколько сотен. Это вот специально вкинули их, чтобы отвлечь правоохранителей от конкретной работы, а у нас же в 2, 5 раза только за год увеличилось киберпреступлений. У нас кражи. Да есть и убийства, изнасилования и прочее. И там надо тоже этих подонков искать".
По данным правозащитников центра "Весна", белорусы, которые пострадали от силовиков, в Следственный комитет написали около 1800 заявлений. До сих пор за избиения и пытки в отношении силовиков не заведено ни одного уголовного дела.
"Маленькая надежда, конечно, была... но это было понятно сразу: то, что они творили, – им гарантировали безнаказанность. Так как это происходило по всей стране, то было понятно, что была дана команда, творите любую дичь, ведомство прикроет", – считает пострадавшая минчанка Екатерина.
Несмотря на официальные отказы в возбуждении уголовных дел, пострадавшие от милицейского насилия верят в справедливое разбирательство в будущем, а пока пытаются восстановиться от полученных травм.
"Не только от ударов, – продолжает Екатерина, – это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Занималась с психологом, я пила таблетки. Периодически это проходит, все хорошо, но потом тебе начинают звонить пьяные омоновцы, которые говорят, что приедут к тебе и сделают все, что захотят. И начинаешь опять беспокоиться".
По данным Генеральной прокуратуры, только в марте 2021 года в суды были направлены уголовные дела в отношении 630 человек – более 400 участников протестов уже осуждены. Правозащитникам центра "Весна" известны фамилии почти тысячи человек, которых преследуют по политическим мотивам.
10:14 26/04/2021
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