Органы предварительного расследования Беларуси получили 4,6 тысячи жалоб о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли протесты после выборов в августе 2020 года.





Об этом говорится в информационной записке, которую получили представители ООН от белорусских властей. Едва ли хотя бы одна из этих жалоб была всерьез рассмотрена. С некоторыми пострадавшими, которым отказали в разбирательстве по закону, встретился корреспондент Настоящего времени Роман Васюкович.





Жительница Жодина Наиля Гусакова оказалась в больнице после мирной акции протеста еще в сентябре. Около городского торгового центра к демонстрантам подъехали сотрудники милиции – один из них ударил женщину по лицу. Удар был настолько сильный, что Наиля Гусакова упала на асфальт, а позже ей понадобилась медицинская помощь.





"Я даже не испугалась, потому что я не ожидала, – рассказывает Наиля. – То есть потом, когда меня кто-то вытянул, там была такая куча-мала! Наиля, ты нормально, нормально? Было такое состояние приглушенности. Когда уже были дома, где-то час, полтора прошло, – рассказывает Наиля. – Адреналин у меня сошел, и я почувствовала, что рука не сгибается, нога, и мы приняли решение пойти в больницу".





От силовиков в августе 2020 года досталось и минчанке Екатерине, которую задержали, когда она шла в магазин. Девушку отвезли в изолятор на Окрестина.





"Я шла в ГУМ, и мне перегородил дорогу кордон, – объясняет Екатерина – Сказали, что не положено ходить. Я спросила, что у нас: комендантский час в стране, война? Сказали, что просто нельзя. Я попросила позвать их старшего. Пришел старший, сказал, что ГУМ вообще не здесь. Я ему сказала, что ГУМ еще в войну здесь стоял. Он разозлился, схватил меня за шею и потащил в автобус. В автобусе били меня по голове".





Избили в автобусе и минчанина Сергея Мицука, который 11 августа оказался рядом с метро "Пушкинская". Без объяснения причин силовики задержали мужчину на автобусной остановке. "По какой-то причине руками заломали так, что я наклонился почти до земли, – говорит мужчина. – И там со стороны их товарищ с размаха ботинком в лицо ударил. Без разговоров, без ничего".





Отвечая на вопросы студентов Белорусского государственного университета в январе 2021 года, Александр Лукашенко сказал, что жалобы от пострадавших пишутся специально:





"Мы их рассматриваем, но их несколько сотен. Это вот специально вкинули их, чтобы отвлечь правоохранителей от конкретной работы, а у нас же в 2, 5 раза только за год увеличилось киберпреступлений. У нас кражи. Да есть и убийства, изнасилования и прочее. И там надо тоже этих подонков искать".





По данным правозащитников центра "Весна", белорусы, которые пострадали от силовиков, в Следственный комитет написали около 1800 заявлений. До сих пор за избиения и пытки в отношении силовиков не заведено ни одного уголовного дела.





"Маленькая надежда, конечно, была... но это было понятно сразу: то, что они творили, – им гарантировали безнаказанность. Так как это происходило по всей стране, то было понятно, что была дана команда, творите любую дичь, ведомство прикроет", – считает пострадавшая минчанка Екатерина.





Несмотря на официальные отказы в возбуждении уголовных дел, пострадавшие от милицейского насилия верят в справедливое разбирательство в будущем, а пока пытаются восстановиться от полученных травм.





"Не только от ударов, – продолжает Екатерина, – это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Занималась с психологом, я пила таблетки. Периодически это проходит, все хорошо, но потом тебе начинают звонить пьяные омоновцы, которые говорят, что приедут к тебе и сделают все, что захотят. И начинаешь опять беспокоиться".





По данным Генеральной прокуратуры, только в марте 2021 года в суды были направлены уголовные дела в отношении 630 человек – более 400 участников протестов уже осуждены. Правозащитникам центра "Весна" известны фамилии почти тысячи человек, которых преследуют по политическим мотивам.







