Фото: кадр из клипа «1986»





Лидер «J:Морс» Владимир Пугач написал в Facebook, пишет TUT.BY, что в апреле того года, когда случилась авария на ЧАЭС, ему исполнилось десять лет. А в Пинске, где он рос, многие узнали о катастрофе день в день, 26 апреля. На уровне слухов об атомном взрыве, конечно.





— В школу я ходил во вторую смену, и родители успели оставить меня дома. Впервые в моей жизни я не был этому рад. Как и все советские дети, с уроков начальной военной подготовки я хорошо знал, что такое атомный взрыв и как действует радиация. Был ослепительно яркий солнечный день. Я смотрел в окно и ощущал ужас. Леденящий страх перед невидимой, неосязаемой стихией, которая хладнокровно убивает все живое. Угрозой, от которой не защитят ни толстые стены, ни мама с папой, ни армия… В этом апреле мне 45. И, кажется, мало что изменилось. Техногенные катастрофы сменяются социальными потрясениями, а мы все так же с ужасом выглядываем в окна, беспокоимся и не спим из-за близких, переживаем боль утрат, боимся неизвестности и надеемся на лучшее…









Креативный продюсер видео Ольга Бартлова рассказала о визуальном ряде, который дополняет песню. По ее словам, коллаж сформирован грубо намеренно: как вулкан, который уже больше не может сдерживать лавину, это рефлексия на исторические и трагические события страны.





— Это тот случай, когда не хотелось придумывать сложные аллегории и образы. Важно было донести эмоциональный посыл песни с ее нервом и историческими параллелями, — говорит Ольга. — Маргарите Тиханович, нашему художнику анимации, удалось очень точно это почувствовать и передать.





Она добавила, что в жизни иногда происходят катастрофы. Но нет большей дыры в груди, чем тени людей, которые пали под прессом власти, нагнетания и уничтожения.





— Об этом болит. Об этом невозможно молчать. Но в симбиозе с музыкой получилось почувствовать, что мы не одни. И мы все еще дышим и можем летать. Мы нашли своих. И больше не потеряем.

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