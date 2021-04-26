+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мать адвоката Бабарико будет судиться с БГУ за свое увольнение

Уволенная из БГУ доцент юридического факультета Елена Лаевская будет судиться за свое увольнение, которое считает незаконным. Об этом в Фейсбуке написал ее сын Дмитрий Лаевский — адвокат Виктора Бабарико.


Елена Лаевская / law.bsu.by

"Несмотря на исключительные профессиональные качества, множество достижений, включая 4 защищенные под ее руководством кандидатские диссертации, многолетнюю (с 1999 года) добросовестную работу в БГУ, 17 апреля 2021 года она была уволена "в связи с истечением срока действия контракта", что прямо противоречит установленной в Трудовом кодексе обязанности нанимателя продлить трудовые отношения (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста. Это предусмотрено пунктом 3 части 3 статьи 261-5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Исключений из этого правила нет", — пишет Лаевский.

Он отмечает, передает Еврорадио, что об этом в течение месяца письменно сообщалось и ректорату, и профкому БГУ. Но нормы, установленные законом, юристы и чиновники БГУ решили проигнорировать.

Лаевский особо отмечает в своем посте первого проректора БГУ Дмитрия Медведева и начальника управления правовой работы Елену Швакову, допустивших нарушение закона.

"Возможно, их воодушевляет чувствовать себя вершителями судеб. Но в этот раз все будет сопряжено с неудобствами для них. В этот раз БГУ придется продемонстрировать свою позицию в публичном процессе", — заявляет он.

Лаевский пишет, что будет добиваться, чтобы увольнение признали незаконным и восстановили его мать на работе.

Как рассказывало Еврорадио, с кафедры, где работала Елена Лаевская, уволили еще одну преподавательницу — Елену Басалай. Перед этим с истфака БГУ уволили ее мужа Степана Захаркевича, который в феврале получил 15 суток за то, что был задержан на концерте "РСП" под Смолевичами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]