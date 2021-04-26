Духовное значение Страстной седмицы





В первые три дня Страстной седмицы происходит особая литургия Преждеосвященных Даров. Великий четверг и Великая суббота будут отмечены литургией Василия Великого. Специальная служба не будет происходить только в Великую пятницу, пишет interfax.by.





Благочестивым христианам предписано в первые три дня важнейшей недели читать всю Псалтирь, за исключением 17-й кафизмы. Ее провозгласят на утренней службе в Великую субботу. Страстную седмицу отличает самый строгий пост. В это время христиане вспоминают о земных страданиях и крестной смерти Спасителя.





В Великий понедельник верующие вспоминают судьбу патриарха Иосифа Прекрасного, проданного братьями в египетское рабство. В первый день духовно трудной недели повторяют и евангельскую притчу о бесплодной смоковнице, которую проклял Иисус. Ленивое растение обозначает человеческую душу, не рождающую истинных плодов - веры, молитвы, покаяния и благих дел.





В Великий вторник принято читать притчи Христа о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах. Эти повествования были произнесены Спасителем в стенах Иерусалимского храма. Там же Господь обличал лицемерных книжников и фарисеев.





Великая среда отмечена тягостным воспоминанием о грядущем предательстве Иуды Искариота, который променял учение Сына Божия на 30 серебреников. В середине седмицы пересказывают историю о прощеной грешнице, омывшей слезами и драгоценным миром ноги Иисуса Христа, подготовив Его к погребению.





Духовное содержание Великого четверга - воспоминание о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Причащения (Евхаристии). Три других новозаветных события - омовение Христом ног Своих учеников в знак глубочайшего смирения и любви, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и вероломство Иуды.





Самый скорбный день седмицы - Великая пятница, связанная с судом, распятием и мученической смертью Спасителя. Во время утрени во всех храмах будут прочитаны 12 евангельских фрагментов о Святых Страстях Христовых. На вечерней службе произойдет вынос плащаницы и пение «Канона о распятии Господа» и «На плач Пресвятой Богородицы». С заходом солнца в пятницу и до самого воскресения верующим надлежит воздерживаться от пищи.





В Великую субботу вспоминают о пребывании Сына Божия во гробе. В этот день христиане посещают храмы и присутствуют при освящении пасхальных кушаний. В Иерусалиме происходит чудо схождения благодатного огня.





Традиции и суеверия: стрижки в четверг костры в субботу





Что же принято делать в разные предпасхальные дни, чтобы вам и вашей семье весь год сопутствовали здоровье и удача?





Стоит запомнить главное: все ваши поступки и даже мысли на Пасху обладают особой силой. Наши предки свято верили в это, и потому именно с Пасхой связано множество заговоров, молитв и традиций. Все они, как полагали на Руси, призваны были обеспечить здоровье хозяев, мир и порядок в доме, а на поле – богатый урожай.





Великий понедельник: начинаем уборку дома





Убирать дом перед Пасхой начинали в понедельник. В этот день обычно выбрасывали из дома ненужные вещи и чинили те, которые, как предполагали хозяева, еще пригодятся. После уборки стоит заняться огородом, садом, домашними растениями. На Руси считалось, что посаженные в этот день семена дадут отличный урожай.





В понедельник православные выдерживали особо строгий пост, питались хлебов, фруктами и овощами.





Страстной вторник: составляем меню и закупаем продукты





Во вторник перед Пасхой хозяйки готовили настои целебных трав (считалось, что они будут наиболее эффективны, если сделаны в этот день) из тех сборов, которые остались с прошлого года, составляли меню на праздничное застолье и закупали (доставали из погребов) продукты для него. В саду и огороде планировали посадки на сезон.





Также вторник в доме разбирали одежду: избавлялись от старой, штопали, наводили порядок в вещах. Очень важно было определиться с одеждой, в какой встретишь Светлое воскресенье, и приготовить ее, а также праздничную скатерть. Считалось, что тех, у кого скатерть или полотенца в праздничный день не окажутся чистыми, будут весь год преследовать неудачи.





Великая среда: мыть окна и делать генеральную уборку





Это день в народных традициях и поверьях связан с водой. Дома его посвящали влажной уборке – мыли окна и полы. А на ночь из колодца приносили большую чашу воды и оставляли ее на столе. Считалось, что если в два часа ночи вылить ее себе на голову, приобретаешь здоровье и очищаешься. Важное правило: вытираться после этой "процедуры" было нельзя, вода должна была полностью высохнуть на теле.





Генеральной уборке наши предки придавали очень большое значение. Считалось, что в грязные дома приходят скандалы и болезни, поэтому в Страстную седмицу убирались особенно тщательно. Многие старались это сделать до полудня четверга, чтобы заняться другими делами, поэтому именно в Среду бросали на уборку все силы.





Чистый четверг: моемся и убираем





Очень много традиций и обычаев связано с предпасхальным четвергом. В этот день, который называют «чистым четвергом», принято купаться (желательно в холодной воде, которая, как верят некоторые, «смывает болезни»). Существовали целые ритуалы относительно умывания в этот день. Мыло выносили на улицу, и считалось, что вымытое им лицо становилось особенно чистым. Купаться старались ранним утром, до восхода солнца. А в качестве символа богатства в воду добавляли золото и серебро.





Этот день был очень подходящим для стрижек. Обладательницы длинных волос подрезали их концы и верили, что волосы из-за этого становятся особенно красивыми. А годовалых малышей в Чистый четверг часто стригли впервые… на счастье.





В четверг также шли в церковь и после службы приносили оттуда домой страстную свечу. Наши предки полагали, что она поможет избавиться от многих болезней, с которыми могут встретиться домочадцы в течение года. Целебные свойства приписывали и соли. Мешочек с солью раскаливали в печи (или в духовке – по современному) и освящали в церкви. Такая соль считалась особенной, и ее очень берегли, верили, что с ее помощью можно отвадить от дома нечистую силу, изготавливали обереги.





Страстная пятница: свечи и куличи





В этот день, символизирующий смерть Христа на кресте, принято было печь куличи. Также верующие приносили из храма много свечей и на протяжении дня жгли их в каждой комнате. Считалось, что они так вспоминают мучения Христа и освящают свое жилище.





Мудрые хозяйки собирали в мешочек и в течение года хранили золу из печи, собранную в предпасхальную пятницу. Наши предки верили, что эта зола помогает избавиться от порчи и сглаза, а также способствует излечению алкоголизма.





В пятницу категорически запрещалось заниматься любыми гаданиями. А вот если хозяйка в этот день случайно разбивала кухонную посуду, это было к счастью. Один из самых строгих запретов пятницы касался работ по дому. В этот день категорически запрещалось стирать.





Суббота: тихая скорбь





В течение всего субботнего дня хозяйки хлопотали на кухне, готовили праздничные яства. Как и в предыдущие два дня, разрешено было красить яйца. Вечером основные продукты собирались в корзинку, и хозяева несли их в церковь – для освящения. Предварительно они накрывали стол, чтобы, придя со службы, можно было разговеться. Как и в траурную пятницу, в субботу нельзя было веселиться и заниматься сексом.





Пасхальная ночь. Церковная служба и двери на засов





После освящения пасхальной снеди принято было отправляться на праздничную службу в церковь или костел. Раньше возле них на время службы разводили большие костры, которые имели и практическое (погреться), и символическое значение. Огонь – символ света и обновления. Символически на костре сжигали Иуду и вспоминали Петра, который грелся у огня. В некоторых странах до сих пор по окончании праздничной службы в церковном дворе жгут фейерверки и поздравляют друг друга с воскрешением Христа при помощи хлопушек.





Пасхальное богослужение всегда завершалось далеко за полночь, верующие расходились по домам, чтобы разговеться (основные яства они оставляли на поздний воскресный завтрак). И – запирали на засовы и замки все двери и ворота. Считалось, что в пасхальную ночь гуляет нечисть, и она может проникнуть в дом благочестивого христианина в образе кошки или другого животного.





Особо смелые и отчаянные в это ночное время отправлялись на ближайший перекресток, прихватив в собой пасхальные яйца. Катая их в середине перекрестка, они таким образом вызывали нечисть, чтобы увидеть ее танцы своими глазами.







