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На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая последней стояла в очереди на погранпереход – погибли четыре человека

Возбуждено уголовное дело.

На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК

На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая стояла последней в очереди на погранпереход, пишет kp.by. Об этом проинформировали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля. Удалось установить, что грузовой автомобиль MAN ехал по трассе М1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации». В тот момент на трассе выстроилась очередь из фур, которые следовали на погранпереход. Возле деревни Редьк Дубровенского района грузовик столкнулся с фурой Volvo, которая стояла последней в очереди, - рассказали подробности в ведомстве.

В результате случившегося водитель грузовика MAN и три пассажира в возрасте от 24-46 лет погибли.

На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса.

Устанавливаются все детали произошедшего.
Источник: Инна Корсак
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