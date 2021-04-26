На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК





На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая стояла последней в очереди на погранпереход, пишет kp.by. Об этом проинформировали в телеграм-канале Следственного комитета.





- Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля. Удалось установить, что грузовой автомобиль MAN ехал по трассе М1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации». В тот момент на трассе выстроилась очередь из фур, которые следовали на погранпереход. Возле деревни Редьк Дубровенского района грузовик столкнулся с фурой Volvo, которая стояла последней в очереди, - рассказали подробности в ведомстве.





В результате случившегося водитель грузовика MAN и три пассажира в возрасте от 24-46 лет погибли.





На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК





Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса.





Устанавливаются все детали произошедшего.







