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В ЕС надеются на коллективный иммунитет от COVID к середине лет

В ЕС хотят ускорить вакцинацию от COVID

Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца лета 2021 года, пишет korrespondent.net
 
Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения к середине июля, для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС, заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон в интервью греческой газете To Vima.
 
Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета.
 
"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - заявил комиссар.
 
Ранее на этой неделе Европейская Комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.
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