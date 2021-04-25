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Из костела в Логойске украли ящик с пожертвованиями

Из костела в Логойске украли ящик с пожертвованиями и монеты из лавки со свечами и церковной утварью, говорится в телеграм-канале УВД Минского облисполкома в воскресенье.

"Около 9.00 в милицию обратился ксендз костела Логойска - заявил о проникновении в костел через разбитое окно", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работала следственно - оперативная группа.

"По предварительной информации, похитили монетами около Br25 из лавки со свечами и церковной утварью, а также ящик с пожертвованиями, пишет interfax.by
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