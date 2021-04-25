Свыше 1 930 фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза

сайт Госпогранкомитета. ообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на





По состоянию на 12:00 наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении: выезда ждут более 1 260 фур. Из этого числа в «Каменном Логе» скопилось свыше 400 грузовиков, в «Беняконях» и «Привалке» — по 370 в каждом пункте, в «Котловке» — 90, в «Видзах» — 30.





На белорусско-латвийской границе в «Григоровщине» стоят в очередях свыше 100 фур, в «Урбанах» — 170.





Выезда в Польшу ожидают свыше 400 грузовых авто: в «Козловичах» — 100, в «Брузгах» — 200, в «Берестовице» — 100.



