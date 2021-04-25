Трагедия в Ираке: взрыв больницы унес 82 жизни





Иракские власти считают, что причиной возгорания стал негерметичный кислородный баллон, который использовался в терапии коронавируса.

Жертвами пожара в больнице Багдада, где лечились больные с коронавирусной инфекцией COVID-19, стали 82 человека, еще 110 пострадали, пишет агентство INA со ссылкой на министерство внутренних дел Ирака 25 апреля.

"Министерство внутренних дел объявило, что 82 человека погибли и 110 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатыб", - говорится в сообщении.





Иракские власти считают, что причиной возгорания стал негерметичный кислородный баллон. Его взрыв спровоцировал быстрое распространение огня, из-за чего десятки пациентов оказались заблокированы в палатах.





При этом специалисты не исключают других версий произошедшего и подчеркивают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, несмотря на ликвидацию пожара, пишет korrespondent.net





Возгорание в иракской больнице для пациентов с COVID произошло вечером 24 апреля. Здание выгорело практически полностью. Пожарные гасили огонь до утру следующего дня.





Власти республики распорядились уволить со своих постов руководящий состав медучреждения. Против них может быть возбуждено уголовное дело о халатности.



