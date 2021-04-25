На нем якобы появилось обращение от «небезразличных работников». Отметим, что в настоящее время на официальном сайте станции этого текста нет, пише т tut.by





Текст якобы был написан работниками станции, которые просят о помощи:

«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — сообщается на появившейся странице.

«Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнёт вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут ещё страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.





Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза. Белорусское руководство мало чем отличается от советских предшественников.





Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно» — говорится в обращении.