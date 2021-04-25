Выписаны 1455 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 352 950 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 343 557 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+10 за сутки). За минувшие сутки выполнено 18 868 тестов. Всего в стране проведен 5 778 401 тест.



