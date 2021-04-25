Снос в Минске. Больше частных застроек снесут в столице – вот адреса

Мингорисполком утвердил три проекта детального планирования, решения опубликованы на Pravo.by.









Власти скорректировали ПДП для трех участков столицы. Один из них находится в границах улицы Ульяновской – реки Свислочь – железной дороги Минск–Борисов – улицы Свердлова (район обозначен на карте фиолетовым цветом). Снесут жилые и административные здания – на переулке Круглый, 1, 3, 7, 9, 14; улице Ульяновской, 27/2; улице Белорусская, 6, 8, 10 12; а также производственные здания и административные корпуса – на Свердлова, 23. На их месте построят три объекта общественного назначения, "соответствующих столичному уровню" и новые улицы.

Освоение территории предусматривает сохранение существующей жилой многоквартирной застройки, реконструкцию территории Белорусского государственного технологического университета, сохранение здания на Ульяновской, 29 со статусом историко-культурной ценности (в доме жил и работал известный живописец Иван Ахремчик - Sputnik) и зданий посольств Молдовы и Ливии на улице Белорусская.





На втором участке в границах Логойский тракт – улица Волгоградская – улица Кутузова – улица Севастопольская в районе тракта планируется снос усадебной застройки до 2023 года. На этом месте возведут многоквартирную интегрированную застройку почти на 24 тысячи "квадратов". На пересечении Волгоградской и Новгородской снесут малоэтажную многоквартирную застройку и построят на ее месте многоквартирную интегрированную на 11,5 тысяч квадратных метров. В квартале между улицами Кутузова, Севастопольской и Чайковского возведут огромный паркинг.





Что касается третьего участка, то в границах улиц Шаранговича – Пономаренко –зоны ландшафтно-рекреационной зоны 336 ЛР – улицы Ельских – Максима Горецкого – жилой многоквартирной зоны 178 Жм и производственной зоны 205 П3 планируется построить медицинский центр, объекты общепита, школы, ФОК с бассейном до 2025 года. Ничего сносить здесь не будут, планируют лишь перенести АЗС и гаражный кооператив в другое место.

Что еще снесут?

Ранее председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей рассказала, что в ближайшее время сноса частного сектора стоит ожидать жителям следующих кварталов (обозначены на карте красным цветом):





в границах проспекта Дзержинского — улиц Окрестина — Пермская,

улица Гусовского — переулок Одоевского — переулок Снежный,

улица Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — переулок Нефтяной,

улица Стасова — Землемерная — Фанипольская,

улица Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая,

улица Гало — Лукьяновича — Литературная — переулок Поселковый.

Сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов на этих территориях.



