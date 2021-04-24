Как сообщает Радио Азаттык, организатором митинга стала незарегистрированная Демократическая партия. Протестующие требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. По мнению организаторов, поправки представляют угрозу суверенитету и национальной безопасности. Кроме того, собравшиеся выступали против строительства в Казахстане 56 китайских заводов.





Фото: Дария Женисхан / Медиазона





По информации "Медиазоны", нескольких активистов задержали еще до начала мероприятия. На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, сотрудники СОБР преградили им путь. При этом о задержаниях или других инцидентах в ходе митинга не сообщается.





Митинг не был согласован местными властями; городской акимат сослался на ухудшение эпидемиологической ситуации и рост заболеваемости коронавирусом. Мобильный интернет на площади и в прилегающих кварталах недоступен.



