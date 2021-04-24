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Акция протеста в Алматы: прошел митинг против сдачи земель в аренду иностранцам

В Алматы 24 апреля состоялась акция протеста.В митинге на площади перед Национальной академией наук Казахстана приняли участие до 500 человек.

Как сообщает Радио Азаттык, организатором митинга стала незарегистрированная Демократическая партия. Протестующие требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. По мнению организаторов, поправки представляют угрозу суверенитету и национальной безопасности. Кроме того, собравшиеся выступали против строительства в Казахстане 56 китайских заводов.

Фото: Дария Женисхан / Медиазона


По информации "Медиазоны", нескольких активистов задержали еще до начала мероприятия. На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, сотрудники СОБР преградили им путь. При этом о задержаниях или других инцидентах в ходе митинга не сообщается.

Митинг не был согласован местными властями; городской акимат сослался на ухудшение эпидемиологической ситуации и рост заболеваемости коронавирусом. Мобильный интернет на площади и в прилегающих кварталах недоступен.
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