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Задержание в Жодино: 20 человек задержаны за несанкционированное массовое мероприятие и символику

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.

В Жодино 24 апреля задержали 20 участников несанкционированного массового мероприятия.

О задержании сообщает belnovosti.by  со ссылкой на УВД Минского облисполкома. В частности, сообщается, что задержание произошло в частном секторе города.

Среди нарушивших вечером 24 апреля были 20 человек: 13 женщин и 7 мужчин.

Фото: © Белновости

Граждане организовали несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого использовалась протестная символика.

По информации УВД, задержанными оказались граждане, которые ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие акция х протеста.

Были составлены протоколы об административном правонарушении (ст.24.23 КоАП).
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