Задержание в Жодино: 20 человек задержаны за несанкционированное массовое мероприятие и символику
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.
В Жодино 24 апреля задержали 20 участников несанкционированного массового мероприятия.
О задержании сообщает belnovosti.by со ссылкой на УВД Минского облисполкома. В частности, сообщается, что задержание произошло в частном секторе города.
Среди нарушивших вечером 24 апреля были 20 человек: 13 женщин и 7 мужчин.
Фото: © Белновости
Граждане организовали несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого использовалась протестная символика.
По информации УВД, задержанными оказались граждане, которые ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие акция х протеста.
Были составлены протоколы об административном правонарушении (ст.24.23 КоАП).
10:38 25/04/2021
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