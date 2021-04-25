На какие специальности в этом году увеличат набор абитуриентов

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





При этом количество выпускников 11-х классов по сравнению с 2020-м ожидается несколько меньше. Министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что приведенные прогнозные цифры вступительной кампании вполне оптимальны и создадут определенную конкурсную ситуацию для отбора лучших ребят.





— Мы пока еще не знаем, сколько молодых людей — выпускников предыдущих лет — решат поступать в вузы. Кроме того, надо учитывать и тех, кто захочет получить второе высшее образование, — отметил И. Карпенко. — Вместе с тем мы незначительно скорректировали цифры приема в пользу технико-технологических, химико-биологических и медицинских специальностей.





Также чуть больший набор ожидается на направления, связанные с IT в определенных сферах. Это профессии «на стыке наук» — высоких технологий и, к примеру, физики, биологии.





— Будет уменьшен прием абитуриентов на экономические и юридические специальности, частично — гуманитарные. Цифры согласованы и утверждены вузами, — прокомментировал министр.





Также глава профильного ведомства рассказал, будет ли увеличиваться стоимость обучения в высших учебных заведениях:





— Есть методика, по которой Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует возможное повышение цен на товары и услуги. Сфера образования не исключение. Однако сегодня этот вопрос не рассматривается. Да, были отдельные попытки вузов поднять планку. Договорились, что будем изыскивать внутренние ресурсы, повышения расценок пока не предвидится.





В период приемной кампании Министерство образования организует работу горячей линии. По телефону (+375 17) 222-43-12 можно будет звонить с 1 июня по 19 августа.



