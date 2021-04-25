+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье

Это один из 12 главных праздников православной церкви.

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье
Дальше – Страстная неделя. В эту последнюю неделю перед Пасхой христиане вспоминают несколько дней земной жизни Спасителя. Впереди страсти Христовы.

Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. 
В этот день Иисус верхом на осле въехал в Иерусалим. Люди приветствовали его пальмовыми ветвями в руках, ведь молва о чудесах. Накануне, в субботу, Христос воскресил Лазаря – отсюда и выражение: Лазарева суббота. Символический смысл его в том, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека. Христа встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца. 
Всем известно, что у христиан - пальмовые ветки заменили вербными. Их освящение совершается на Всенощном бдении. 
В народном календаре описаны разные поверья: детей шутя веточками били, чтобы они были здоровыми и послушными.  Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Кроме того, с праздником было связано много пословиц и примет. Считалось, к примеру, что мороз в этот день предвещает хороший урожай яровых.

В вербное воскресенье нельзя никого обижать и ссориться.  
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]