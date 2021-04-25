Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье

Дальше – Страстная неделя. В эту последнюю неделю перед Пасхой христиане вспоминают несколько дней земной жизни Спасителя. Впереди страсти Христовы.





Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии.

В этот день Иисус верхом на осле въехал в Иерусалим. Люди приветствовали его пальмовыми ветвями в руках, ведь молва о чудесах. Накануне, в субботу, Христос воскресил Лазаря – отсюда и выражение: Лазарева суббота. Символический смысл его в том, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека. Христа встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца.

Всем известно, что у христиан - пальмовые ветки заменили вербными. Их освящение совершается на Всенощном бдении.

В народном календаре описаны разные поверья: детей шутя веточками били, чтобы они были здоровыми и послушными. Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Кроме того, с праздником было связано много пословиц и примет. Считалось, к примеру, что мороз в этот день предвещает хороший урожай яровых.





В вербное воскресенье нельзя никого обижать и ссориться.



