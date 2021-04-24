"Скорая в Беларуси" / Еврорадио









“Мировой опыт показывает: каждая последующая волна протекает тяжелее, чем предыдущая. К сожалению, предпосылок, что у нас будет более мягкая третья волна, особо нет. Мы бываем в общественных местах, видим, что далеко не все соблюдают меры предосторожности. Они элементарные: ношение масок, обработка рук антисептиками, соблюдение дистанции в 1,5–2 м. Минчане расслабились”, — сказал Вельгин.





Врач также рассказал о том, передает Еврорадио, что происходит в Минской инфекционной больнице:





"Разные, в основном в возрасте 50+, как правило, с сопутствующими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, онкологией, ревматизмом. Попадают к нам и молодые люди, и те, кому за 30, 40 лет. Причем все с отягощающим фактором – ожирением. И повторные есть – те, кто в прошлом году переболел. Больше тяжелых".





Вельгин на стал прогнозировать, когда всё закончится. По его словам, вся надежда на массовую вакцинацию: “Если привить около 60 % населения, то останутся лишь спорадические случаи коронавируса, а со временем он и вовсе потеряет свою агрессивность”.





В столичных поликлиниках сейчас можно бесплатно привиться двумя вакцинами: российским “Спутником V” и китайским Vero Cell.