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В Гомельском районе на мужчину упала железобетонная плита

В Гомельском районе на 35-летнего разнорабочего упала железобетонная плита. Его спасли работники Лицея МЧС.

Фото: МЧС

Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая, сообщают Сильные Новости со ссылкой на МЧС.

Мужчина убирал помещение от строительного мусора. Когда он входил в здание, упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате она прижала ноги разнорабочего.

На место прибыли работники Лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли конструкцию и вытащили мужчину, а затем передали его работникам «скорой».

Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой ноги».

Фото: МЧС

Фото: МЧС
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