Мария Колесникова в свой день рождения: «Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!»

Политзаключенную, которой сегодня исполнилось 39 лет, поздравляют тысячи белорусов. Сама она тоже передала весточку из застенок СИЗО.