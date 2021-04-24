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Мария Колесникова в свой день рождения: «Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!»

Политзаключенную, которой сегодня исполнилось 39 лет, поздравляют тысячи белорусов. Сама она тоже передала весточку из застенок СИЗО.



«У меня сегодня День рождения. Этот день я всегда проводила в кругу семьи, близких и друзей. В какой бы стране я не находилась. И всегда громко и весело! Сегодня, к сожалению, я вас не увижу, не обниму и мы не посмеемся так задорно и оглушительно громко, как только мы умеем. Но знайте сегодня и всегда, вы все в моем сердце и всей душой с вами. Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!», — опубликовал послание Марии Колесниковой телеграм-канал Виктора Бабарико.
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