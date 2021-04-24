Ученые говорят, что этот способ гораздо безопаснее употребления стероидов для возвращения обоняния.





Потеря обоняния является одним из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции, как и повышение температуры и постоянный кашель, пишет hromadske.ua. У большинства людей обоняние восстанавливается довольно быстро после выздоровления. Однако есть и случаи, когда для этого потребуется несколько недель.





Одним из методов лечения временной дисфункции запаха является лечение стероидами.





Однако в исследовании, которое опубликовали в издании International Forum of Allergy&Rhinology, ученые указывают, что этот метод может привести к нежелательным побочным эффектам. В частности: задержки жидкости, высокого кровяного давления и проблем с изменением настроения и поведения.





Кроме того, по словам профессора Карла Филпотта с медицинского факультета Университета Восточной Англии, пока мало доказательств, что лечение пациентов стероидами действительно помогает вернуть им обоняние.





Поэтому исследователи предложили более безопасный способ ㅡ тренировка запахами. В частности, ученые предлагают дважды в день в течение нескольких месяцев нюхать вещи, которые имеют характерный запах и легко узнаются. Например, апельсин, мяту, чеснок или кофе.





По словам Филпотта, за пол года такой тренировки почти 90% пациентов снова начали чувствовать запахи. Если же обоняние не поворачивается, это все равно поможет натренировать мозг распознавать различные запахи.





«Этот [метод — ред.] должен помочь восстановиться на основе нейропластичности ㅡ способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травму», ㅡ говорит ученый.





С другой стороны, тренировка запахами может стать дополнительной помощью в плане лечения, который пациенту уже назначил врач.