



В Беларуси планируют выпустить вакцину от коронавируса для животных. Первая вакцина от COVID-19 для животных была зарегистрирована в России 31 марта, пишет kp.by, Она называется «Карнивак-Ков».





- С начала пандемии коронавируса было немало случаев, когда хозяева кошек или собак предполагали, что у их питомцев коронавирус. Люди обращали внимание на то, что во время карантина их питомец чихал. Наблюдались и другие признаки недомогания. Но, руководствуясь данными международных ветеринарных сообществ, а также белорусских ученых, мы не диагностируем домашним животным коронавирус. Но, к примеру, у кошек выявляем его и можем даже подтвердить лабораторно, - рассказала ветеринарный врач минской клиники Ольга Давыдовская агентству «Минск-Новости».





Все дело в том, что на домашних животных могут воздействовать специфические для них виду COVID-19, которые вызывают другие заболевания, к примеру, питомниковый кашель, респираторные инфекции или заболевания желудочно-кишечного тракта.





Здесь важно помнить о том, что ни один из этих вирусов не связан с коронавирусной инфекцией и ни один из них не представляет опасности для человека.





Первая партия вакцины от коронавируса для животных, которая была зарегистрирована в России 31 марта 2021 года, поступит в продажу уже в начале мае. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, если нужно будет увеличить объемы производства вакцины, то оно будет налажено в Беларуси.





При проведении клинических испытаний были задействованы коты, собаки, норки, песцы и другие животные. Итоги исследований показали, что вакцина безвредна и имеет высокую иммуногенную активность. У животных, которые были ей привиты, в 100% случаев выработались антитела к COVID-19.







