







К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, США. Исследователи изучали количество белков в плазме крови и их изменение, пишет Обозреватель. Для этого они проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.





"Мы смогли определить волнообразные изменения определенных белков у испытуемых с течением времени. Это привело к трем волнам старения", – объяснили американские ученые.





Как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, пока неясно. Но результаты американских ученых согласуются с предыдущими исследованиями, которые также предполагали соответствующие связи белков и крови.





Также опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых животных положительно влияет на здоровье и процесс старения старых животных. Однако пока медики не знают, как применить данных опыт на людях.





Но в целом ученые могли бы использовать соответствующие тесты для изучения конкретных белков в крови пациентов в будущем, тем самым распознавая возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или сердечно-сосудистые заболевания.