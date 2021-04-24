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О том, кто такие дропы и каким образом кибермошенники узнают личные данные своих жертв, — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Минчанка хранила свои сбережения на депозитном счете. Однажды ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что ее кровные находятся в опасности. Дабы сберечь деньги, женщине срочно нужно их обналичить и передать у одного из торговых центров его «секретному» коллеге. Так наивная гражданка и поступила. Стоит ли говорить, что больше свои 10 тыс. рублей она не видела.





Еще с одной минчанкой мошенники «работали» на протяжении недели. По их просьбам женщина оформляла дополнительные банковские карты, сообщала реквизиты, а потом и вовсе под чутким руководством негодяев установила на смартфон программу удаленного управления, назвав им пароль учетной записи. Так доверчивая горожанка лишилась более 200 тыс. долларов.





— Последние несколько лет не теряет актуальность такой вид мошенничества, как вишинг — когда потерпевшим звонят якобы работники банков, — говорит начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Острейко. — Злоумышленники используют методы социальной инженерии, всячески подстраиваются под собеседников. Как правило, изначально им известны лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы. Поверьте, этого достаточно. Далее они просто развивают разговор в нужном направлении.





Дмитрий Острейко





Возникает вопрос: откуда негодяи узнают такие сведения о гражданах? Да из того же Интернета! Ради интереса просмотрите в соцсетях странички своих знакомых — уверена, среди них наверняка найдутся те, у кого в общем доступе указаны дата рождения, номер телефона, данные родителей…





А иногда эти сведения становятся известны мошенникам из клиентских баз данных какой-нибудь торговой сети или участников дисконтных программ. Как правило, их создают, чтобы отправлять покупателям информацию о скидках, начислении бонусов, поздравления с праздниками. Там содержатся Ф. И. О. клиентов, даты рождения, адреса места жительства или доставки товаров, номера телефонов и так далее. Такие базы мошенники могут покупать у непорядочных работников компаний, или же по просьбе злоумышленников некоторые умельцы их взламывают.





Киберзлодей весьма правдоподобно рассказывает потенциальной жертве о том, что с ее банковским счетом неизвестные пытаются осуществить какие-то подозрительные операции, предлагая перевести деньги на другой, якобы безопасный. Гражданин тотчас следует рекомендации и… лишается сбережений. Среди таких потерпевших был даже руководитель крупного столичного предприятия, которому злоумышленники сообщили, что с его депозита пытаются похитить средства. Тот поверил и перевел на подконтрольный мошенникам счет 30 тыс. рублей. Потом с ним связался действующий сотрудник банка и предупредил о большой комиссии за совершенную операцию. Тогда мужчина и понял, что его обманули.





Но, по словам собеседника, большинство потерпевших — люди пенсионного возраста. Причем некоторые уверены: раз у них нет банковских карт, они никогда не станут жертвами мошенников. А зря…





— Достаточно иметь счет или вклад в банке. Тогда цель злоумышленников — узнать идентификационный номер паспорта гражданина. После этого они подключают услугу интернет-банкинга, просят жертву сообщить им приходящие в SMS-сообщениях коды, которые дают право совершать расходные операции, — продолжает Дмитрий Анатольевич. — Как правило, к таким преступлениям причастны сразу несколько человек. Один беседует с потерпевшим, выведывает у него необходимую информацию, другой в это время активирует интернет-банкинг и переводит деньги на подконтрольный счет. Третьи, как правило, подставные лица, занимаются обналичиванием денег. В последнее время это делают на территории Беларуси, хотя сами злоумышленники чаще всего находятся за границей. После наличность передают так называемым обменникам, которые переводят ее в криптовалюту и зачисляют на биткоин-кошельки мошенников.





Граждане, обналичивающие деньги, получают определенное вознаграждение. Так, один минчанин, участник такой преступной группы, подыскивал карточки на имя подставных лиц, сообщал реквизиты представителю call-центра, находящемуся за пределами страны. После того как туда зачислялись деньги, его задача была их обналичить и обменять на биткоины. Чтобы лишний раз не светиться самому, он под различными предлогами отправлял к банкоматам свою подругу, которой, разумеется, не рассказывал, чем промышляет. Недавно эту парочку задержали.





Иногда столичным следователям приходится иметь дело с дропами — теми, кто за вознаграждение оформляет на свое имя банковские карты и передает их в пользование третьим лицам. Ими нередко становятся студенты или знакомые злоумышленников, которые соглашаются выручить приятелей. Разумеется, не бесплатно — их «гонорар» составляет от 10 до 100 рублей. К слову, в последующем эти люди также становятся фигурантами уголовных дел.





Собеседник отмечает, что далеко не все потерпевшие обращаются в милицию. Причины тому разные: кому-то стыдно, для кого-то похищенная сумма незначительна, а кто-то просто не хочет тратить время на общение с людьми в погонах… Однако после граждане весьма удивляются, когда через некоторое время следователи сами связываются с ними.





— О подобных фактах необходимо сразу же сообщать в органы внутренних дел, — советует Д. Острейко. — Возможно, сохранившиеся у вас сведения помогут скорее изобличить злоумышленника или доказать его вину в совершенном преступлении.



