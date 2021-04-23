Украинские исполнители Винник и Иващенко, недавно представившие совместный трек «Діаманти» были заявлены в гала-концерте торжественного закрытия фестиваля, однако теперь их в афише «Славянского базара» нет.





Элина Иващенко на «Славянском базаре в Витебске», 2020 год. Фото Сергея Серебро





Ни в украинской прессе, ни на официальных страницах Олега Винника и Элины Иващенко никаких сообщений о том, что они отказались от выступления в Витебске, найти не удалось, пишет ННВ.





Интриги добавляет то, молодая певица в прошлом году принимала участие конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2020». При этом она не только заняла первое место, но и стала лауреаткой специальной премии Александр Лукашенко «Славянская надежда».









Ранее сообщалось, что под прессингом поклонников в Интернет, от участия в витебском фестивале отказался ряд артистов, например, Наташа Королева и Александр Буйнов, а кроме того отказались вести концерты сразу трое ведущих из Украины.





Следует отметить, что, не смотря на исчезновение некоторых имен из программы «Славянского базара в Витебске», количество заявленных исполнителей постепенно увеличивается, так как в афишах появляются новые имена. Так, стало известно, что на том же гала-концерте закрытия выступят Игорь Корнелюк, Николай Носков и Александр Панайотов.





С 23 апреля стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар», теперь стали доступны для приобретения билеты на мероприятия всех площадок фестиваля, а не только Летнего амфитеатра.







