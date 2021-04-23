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Еще два украинских исполнителя пропали из афиши «Славянского базара», среди них — победительница прошлогоднего конкурса

Олег Винник и Элина Иващенко исчезли из программы «Славянского базара в Витебске». Иващенко представляла Украину в прошлом году и заняла первое место в конкурсе молодых исполнителей, а также получила премию Лукашенко «Славянская надежда».

Еще два украинских исполнителя пропали из афиши «Славянского базара», среди них — победительница прошлогоднего конкурса
Олег Винник и Элина Иващенко. Фото YouTube
Украинские исполнители Винник и Иващенко, недавно представившие совместный трек «Діаманти» были заявлены в гала-концерте торжественного закрытия фестиваля, однако теперь их в афише «Славянского базара» нет.

Элина Иващенко на «Славянском базаре в Витебске», 2020 год. Фото Сергея Серебро

Ни в украинской прессе, ни на официальных страницах Олега Винника и Элины Иващенко никаких сообщений о том, что они отказались от выступления в Витебске, найти не удалось, пишет ННВ.

Интриги добавляет то, молодая певица в прошлом году принимала участие конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2020». При этом она не только заняла первое место, но и стала лауреаткой специальной премии Александр Лукашенко «Славянская надежда».


Ранее сообщалось, что под прессингом поклонников в Интернет, от участия в витебском фестивале отказался ряд артистов, например, Наташа Королева и Александр Буйнов, а кроме того отказались вести концерты сразу трое ведущих из Украины.

Следует отметить, что, не смотря на исчезновение некоторых имен из программы «Славянского базара в Витебске», количество заявленных исполнителей постепенно увеличивается, так как в афишах появляются новые имена. Так, стало известно, что на том же гала-концерте закрытия выступят Игорь Корнелюк, Николай Носков и Александр Панайотов.

С 23 апреля стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар», теперь стали доступны для приобретения билеты на мероприятия всех площадок фестиваля, а не только Летнего амфитеатра.
Источник: Сяржук Серабро
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