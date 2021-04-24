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Православные 24 апреля 2021 отмечают Лазареву субботу

Лазареву субботу — день накануне Вербного воскресенья — отмечают православные христиане в субботу, 24 апреля 2021 года.

Православные 24 апреля 2021 отмечают Лазареву субботу
В этот памятный день священники надевают праздничные белые одеяния, демонстрируя тем самым свое единение с воскресшим Лазарем. Праздник приходится на время Великого поста, поэтому на него не приветствуются пышные гуляния. Верующим, при этом, пишет newsbel.by, рекомендуется посвятить день чтению Писания, подумать о смерти и ее смысле, о будущем своей души. Лучше всего проводить празднование в тихом семейном кругу. 

В этот день придерживающимся поста можно употреблять икру, растительное масло и красное вино. В Лазареву субботу в старину было принято подавать на стол брагу, рыбный курник, гречневые блины, блюда из гороха и гречихи, десерты из манной каши или тыквы. В Греции, помимо этого, делали еще и специальное сладкое печенье — «лазарчики». 

Именно в Лазареву субботу в старину прихожане направлялись к ближайшим рекам, чтобы там набрать веточек вербы, которые после этого освящали в храме. 

Выполнять тяжелую работу в этот день запрещается. Не стоит копаться в огороде, строить, мастерить что-либо, заниматься рукоделием, гладить, стирать, мыться или даже делать уборку. Запрещено также драться, ссориться, отказывать близким в их просьбах. 

Наши предки в Лазареву субботу пристально наблюдали за явлениями природы и поведением животных. Если в этот день змеи, ящерицы и другие гады массово покидали свои норы и гнезда, как ранее считалось, значит, пришла настоящая весна, погода в ближайшее время наладится, поэтому можно заняться огородом и сеять зерно. 

Предкам также была известна еще одна примета на Лазареву субботу — денежная. В этот день нужно было прочитать «Отче наш», держа вербную веточку в левой руке, а правой перекреститься и попросить у Господа процветания дома и финансового благополучия.
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