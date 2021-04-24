В Минске задержали журналистов, бравших интервью у бывшей политзаключенной
На улице Балтийской задержали журналистов, сообщает ТГ-канал @vybory_smotri. Известно имя одной задержанной журналистки — Татьяна Бубликова из агентства БелаПАН. Ее завезли в "опорку" на улице Солнечной.
Татьяна Бубликова / mogilev.online
Журналисты пришли взять интервью у экс-политзаключенной Марии Сафоновой. Девушка на днях вышла на свободу. Она отбывала двухмесячный арест за то, что нарисовала краской бело-красно-белый флаг и написала "Жыве Беларусь", передает Еврорадио.
09:21 24/04/2021
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