+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Минске задержали журналистов, бравших интервью у бывшей политзаключенной

На улице Балтийской задержали журналистов, сообщает ТГ-канал @vybory_smotri. Известно имя одной задержанной журналистки — Татьяна Бубликова из агентства БелаПАН. Ее завезли в "опорку" на улице Солнечной.

Татьяна Бубликова / mogilev.online

Журналисты пришли взять интервью у экс-политзаключенной Марии Сафоновой. Девушка на днях вышла на свободу. Она отбывала двухмесячный арест за то, что нарисовала краской бело-красно-белый флаг и написала "Жыве Беларусь", передает Еврорадио.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]