В Минске задержали журналистов, бравших интервью у бывшей политзаключенной

На улице Балтийской задержали журналистов, сообщает ТГ-канал @vybory_smotri. Известно имя одной задержанной журналистки — Татьяна Бубликова из агентства БелаПАН. Ее завезли в "опорку" на улице Солнечной.