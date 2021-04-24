В Беларуси появилась первая корпоративная поисковая команда «ангелов»





В поисково-спасательную команду «Санта Бремор» вошли около 10 человек из разных подразделений – от производства до логистики, пишет Ежедневник. Их ожидает трехдневное обучение под руководством опытных инструкторов ПСО «Ангел», после чего они получат статус волонтеров отряда и смогут участвовать в реальных поисках.





При необходимости команда будет помогать в поиске пропавших и заблудившихся людей на территории Брестской области. В частности, прочесывать Беловежскую пущу и ее окрестности, где в летний сезон периодически теряются дети и взрослые. Волонтеры «Санта Бремор» смогут оказать доврачебную помощь, эвакуировать пострадавшего и свободно сориентироваться в незнакомой местности.





«Для Беларуси это первый опыт по созданию корпоративной поисковой команды, но, возможно, это вдохновит и другие компании. Наша миссия очевидна – поучаствовать в поиске и спасении людей, в том числе детей и пенсионеров. Брестская область богата лесами, и в них легко затеряться. Помочь в поисках можно разными способами, но самый действенный – собрать вместе единомышленников, провести обучение и прочесать лес. Тем более что небезразличных людей, которыми можно гордиться, у нас много», – поясняют в «Санта Бремор».





ПСО «Ангел» в 2020 году получил 419 заявок о пропавших. За год им было найдено 83 человека. Сейчас отряд нуждается в волонтерах по всей Беларуси, особенно со знанием труднодоступной местности.



