В Солигорске в одном из дворов обнаружили труп мужчины – подозреваемого задержали по горячим следам
Возбуждено уголовное дело за убийство.
Фото: БелТА
В Солигорске в одном из дворов обнаружили труп мужчины. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел, пишет kp.by.
- В четверг, 22 апреля, жители Солигорска сообщили в милицию о том, что во дворе многоквартирного дома был обнаружен труп мужчины. На место приезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены очевидцы. Также просмотрели и записи с камер видеонаблюдения, - рассказали в МВД.
В ведомстве добавили, что уже в течение нескольких часов с помощью служебной собаки удалось задержать подозреваемого.
- Им оказался 41-летний знакомый погибшего, который был судим за незаконный оборот наркотиков. Как рассказали очевидцы, мужчины встретились на улице, между ними возникла потасовка, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею, - пояснили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
08:11 24/04/2021
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