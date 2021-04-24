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В Солигорске в одном из дворов обнаружили труп мужчины – подозреваемого задержали по горячим следам

Возбуждено уголовное дело за убийство.

Фото: БелТА

В Солигорске в одном из дворов обнаружили труп мужчины. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел, пишет kp.by.

- В четверг, 22 апреля, жители Солигорска сообщили в милицию о том, что во дворе многоквартирного дома был обнаружен труп мужчины. На место приезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены очевидцы. Также просмотрели и записи с камер видеонаблюдения, - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что уже в течение нескольких часов с помощью служебной собаки удалось задержать подозреваемого.

- Им оказался 41-летний знакомый погибшего, который был судим за незаконный оборот наркотиков. Как рассказали очевидцы, мужчины встретились на улице, между ними возникла потасовка, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею, - пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за убийство.
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