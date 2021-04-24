России арестовали семерых белорусов, которые искали там убежища

Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на родину, где в отношении них возбудили уголовные дела.