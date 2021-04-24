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России арестовали семерых белорусов, которые искали там убежища

Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на родину, где в отношении них возбудили уголовные дела.

Один из задержанных — Николай Давидчик из Лиды / ok.ru​

Как передает Еврорадио со ссылкой на "Радыё Рацыя", на сегодня известны имена семерых белорусов, которым грозит экстрадиция на родину: Вадим Дубойский (Брест), Андрей Казимиров (Брест), кикбоксёр Евгений Шабалюк (Брест), неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин (Молодечно), Сергей Непогода (Молодечно), шахтёр Андрей Прилуцкий (Солигорск), Николай Давидчик (Лида). 

Всего Следственный комитет Беларуси отправил в этом году в Россию запросы на экстрадицию 39 человек.
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