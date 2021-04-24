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В Беларуси исследуют востребованность отцовского отпуска

Чтобы выяснить, насколько востребован отпуск для отцов по уходу за ребенком, Минтруда проведет опрос на 200 белорусских предприятиях.


С января 2020 года в трудовом законодательстве появилась новая норма, согласно которой при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск продолжительностью не более 14 календарных дней

– Мы решили выяснить, насколько это востребовано. Провели блицопрос на 19 крупных предприятиях Беларуси. Результаты следующие:  более 40 мужчин-отцов воспользовались правом на отцовский отпуск при рождении ребенка. В этом году НИИ труда планирует провести аналогичный опрос на 200 предприятиях. Это уже будут более репрезентативные данные, – прокомментировала Марина Артеменко в ходе видеобрифинга, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, в этом году возможно внесение изменений в Трудовой кодекс. 

– Мы прорабатываем вопрос внесения в ТК изменений, которые будут направлены на совмещение профессиональных и семейных обязанностей родителей. Поэтому мы активно  изучаем, нуждается ли эта норма (о предоставлении отцовского отпуск) в корректировке и как нам двигаться дальше. Но сам факт, что такой отпуск используется отцами, не может не радовать, – сказала представитель Минтруда и соцзащиты. 
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