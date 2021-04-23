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Мальчика, получившего на рыбалке ожоги 70% тела, на вертолете перевезли с Могилевщины в Минск

Парня, которого 22 апреля ударило током на рыбалке в Мстиславском районе, сегодня днем, 23 апреля, на вертолете доставили из центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП, сообщает МЧС. У 16-летнего подростка — ожог 70% тела.

 

16-летний подросток 22 апреля около 12 часов рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током, пишет TUT.BY.

По данным следствия, от электрического разряда на парне загорелась одежда.

Находящиеся вблизи рыбаки оказали ему помощь и вызвали медиков.

Парень получил ожоги более 70% тела.

Фото: Следственный комитет

Сегодня днем, 23 апреля, подростка доставили из Мстиславской районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП на спасательном вертолете Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль. Пациента сопровождали сотрудники скорой медицинской помощи Минска.
Фото: МЧС
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