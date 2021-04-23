Мальчика, получившего на рыбалке ожоги 70% тела, на вертолете перевезли с Могилевщины в Минск

Парня, которого 22 апреля ударило током на рыбалке в Мстиславском районе, сегодня днем, 23 апреля, на вертолете доставили из центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП, сообщает МЧС. У 16-летнего подростка — ожог 70% тела.