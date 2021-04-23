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В Жлобине появился свой ОМОН

В Жлобине открыли подразделение отряда милиции особого назначения. Новое подразделение открыли 20 апреля, причем, в торжественной обстановке. Сотрудникам созданного подразделения в подарок преподнесли машину, сообщает НН со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.




До этого подобных подразделений в райцентрах Гомельской области не было.

В августе прошлого года Жлобин стал одним из самых протестных райцентров.
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